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Трасс анонсировала увеличение военной помощи Украине, но при одном условии

Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она займет пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Также она намерена свой первый звонок на новой должности совершить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В качестве премьер-министра я буду лучшим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение", — заявила Трасс.

По ее словам, война в Украине далека от завершения и сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах президенту РФ.

Трасс лидирует в опросах общественного мнения среди членов Консервативной партии, которые должны решить, кто станет новым премьер-министром Великобритании.

Напомним, ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона.

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