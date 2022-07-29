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Трасс анонсувала збільшення військової допомоги Україні, але за однієї умови

Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона займе пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також вона має намір свій перший дзвінок на новій посаді зробити президенту України Володимиру Зеленському.

"В якості прем'єр-міністра я буду кращим другом України, йду по стопах Бориса Джонсона, і повністю зобов'язуюся гарантувати, що Путін зазнає невдачі в Україні і зазнає стратегічної поразки", — заявила Трасс.

За її словами, війна в Україні далека від завершення і зараз не час міркувати про поступки і компроміси президенту РФ.

Трас лідирує в опитуваннях громадської думки серед членів Консервативної партії, які повинні вирішити, хто стане новим прем'єр-міністром Великобританії.

Нагадаємо, раніше Трасс заявляла про готовність провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо стане наступником Бориса Джонсона.

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