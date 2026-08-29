Трасою Київ - Чоп частково відновили рух після масштабної пожежі

На трасі Київ - Чоп у Київській області частково відновлюють рух після масштабної пожежі, спричиненої російською атакою. Водіям змінили схему проїзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

На ділянці автодороги М-06 "Київ - Чоп", де раніше рух був перекритий, організовують проїзд транспортних засобів.

Автомобілі рухатимуться в обох напрямках - до Києва та до Житомира - однією смугою правої частини дороги, яка веде у напрямку Житомира.

На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські. Вони регулюватимуть рух і стежитимуть за дотриманням тимчасової схеми.

Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці дороги, враховувати зміни в організації руху та виконувати вимоги патрульних.

Що сталося на трасі Київ - Чоп

Увечері 28 серпня внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.