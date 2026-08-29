Трасою Київ - Чоп частково відновили рух після масштабної пожежі
На трасі Київ - Чоп у Київській області частково відновлюють рух після масштабної пожежі, спричиненої російською атакою. Водіям змінили схему проїзду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
На ділянці автодороги М-06 "Київ - Чоп", де раніше рух був перекритий, організовують проїзд транспортних засобів.
Автомобілі рухатимуться в обох напрямках - до Києва та до Житомира - однією смугою правої частини дороги, яка веде у напрямку Житомира.
На місці працюють відповідні служби та патрульні поліцейські. Вони регулюватимуть рух і стежитимуть за дотриманням тимчасової схеми.
Водіїв закликають бути уважними на цій ділянці дороги, враховувати зміни в організації руху та виконувати вимоги патрульних.
Що сталося на трасі Київ - Чоп
Увечері 28 серпня внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжувалася вибухами та подальшою детонацією.
Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі.
Через масштабну пожежу рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" тимчасово перекрили. Обмеження діяли від 15-го до 32-го кілометра дороги.