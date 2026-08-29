По трассе Киев - Чоп частично возобновили движение после масштабного пожара
На трассе Киев - Чоп в Киевской области частично восстанавливают движение после масштабного пожара, вызванного российской атакой. Водителям сменили схему проезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
На участке автодороги М-06 "Киев - Чоп", где ранее движение было перекрыто, организуют проезд транспортных средств.
Автомобили будут двигаться в обоих направлениях - в Киев и Житомир - одной полосой правой части дороги, ведущей в направлении Житомира.
На месте работают соответствующие службы и патрульные полицейские. Они будут регулировать движение и следить за соблюдением временной схемы.
Водителей призывают быть внимательными на этом участке дороги, учитывать изменения в организации движения и выполнять требования патрульных.
Что произошло на трассе Киев – Чоп
Вечером 28 августа в результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области сгорели складские помещения. Пожар сопровождался взрывами и последующей детонацией.
В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.
Из-за масштабного пожара движение всех транспортных средств на участке трассы М-06 "Киев - Чоп" временно перекрыли. Ограничения действовали от 15 до 32 километра дороги.