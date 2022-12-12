На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус згорів вщент: що відомо про пасажирів

У понеділок, 12 грудня, на автошляху Київ-Чоп горів рейсовий автобус. Рятувальникам знадобилося менш як 30 хвилин, щоб його загасити, але він встиг згоріти вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

"Вранці 12 грудня на автошляху Київ -Чоп біля с. Н. Солотвино Ужгородського району, під час руху загорівся рейсовий автобус марки І-VAN. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб ліквідувати пожежу рятувальникам знадобилося менш як 30 хвилин, однак вогонь встиг знищити салон транспорту.

"Причину пожежі та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронці", - додали в пожежній службі.