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На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус згорів вщент: що відомо про пасажирів

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Закарпаття, Понеділок 12 грудня 2022 16:12
На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус згорів вщент: що відомо про пасажирів Фото: на трасі Київ-Чоп рейсовий автобус згорів вщент (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 12 грудня, на автошляху Київ-Чоп горів рейсовий автобус. Рятувальникам знадобилося менш як 30 хвилин, щоб його загасити, але він встиг згоріти вщент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

"Вранці 12 грудня на автошляху Київ -Чоп біля с. Н. Солотвино Ужгородського району, під час руху загорівся рейсовий автобус марки І-VAN. На щастя, ніхто з людей не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб ліквідувати пожежу рятувальникам знадобилося менш як 30 хвилин, однак вогонь встиг знищити салон транспорту.

"Причину пожежі та завдану матеріальну шкоду встановлюють правоохоронці", - додали в пожежній службі.

Як повідомлялося, роком раніше на автодорозі Київ-Чоп у Львівській області загорівся також рейсовий автобус. Інцидент стався поблизу села Розвадів у Стрийському районі.

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Закарпаття автобуси Пожежа
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