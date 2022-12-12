На трассе Киев-Чоп рейсовый автобус сгорел дотла: что известно о пассажирах

В понедельник, 12 декабря, на автодороге Киев-Чоп горел рейсовый автобус. Спасателям понадобилось менее 30 минут, чтобы его потушить, но он успел сгореть дотла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Утром 12 декабря на автодороге Киев-Чоп возле с. Н. Солотвино Ужгородского района, во время движения загорелся рейсовый автобус марки I-VAN. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

Для того чтобы ликвидировать пожар, спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспорта.

"Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - добавили в пожарной службе.