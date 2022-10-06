Трасc закликала європейських лідерів відмовитися від енергоресурсів із Росії

Траcс заявила, що закликає до єдності у питаннях енергетичної безпеки та міграції на першому саміті Європейського політичного співтовариства (EPC) 6 жовтня.

"Путін сподівається, що зможе розділити нас у боротьбі за енергоносії. Ми повинні показати йому, що він не правий", - написала Трасс.

Трас звернулася до Франції, Бельгії та Нідерландів, щоб захиститися від зимових відключень електроенергії, заявивши, що Великобританія та її сусіди повинні взяти на себе зобов'язання підтримувати зв'язок через підводні кабелі та трубопроводи протягом зими, щоб "по всьому континенту горіло світло".

"Безпека, енергетика та міграція - три найнагальніші пріоритети для британського народу, тому вони також є головними в моєму порядку денному. Ось чому я їду до Праги на сьогоднішню зустріч європейських лідерів", - сказала вона.

За її словами, ці життєво важливі питання торкаються всього континенту, тому необхідна спільна позиція з європейськими друзями та союзниками. "Саме тому ми хочемо бачити сильний голос для країн, які не входять до ЄС, таких як Україна, Норвегія та Швейцарія", - наголосила Трасс.

Говорячи про міграційні проблеми, з якими стикається Великобританія, Трасс написала: "Ми пишаємося тим, що відкрили наші будинки для 130 тисяч українських біженців. Але нам потрібна рішучіша відповідь злочинним угрупованням, що експлуатують людей, які зневірилися".

Великобританія поглибить спільну роботу з Францією, Нідерландами та іншими країнами вздовж міграційного шляху, щоби активізувати колективну відповідь на "цю транснаціональну трагедію", написала вона. За її словами, британський уряд зіткнувся зі зростаючим числом людей, які здійснюють небезпечні подорожі через Ла-Манш.