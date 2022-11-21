На трасах з Києва до Чопа та Ягодина заборонили рух вантажівок: на яких ділянках

На трасах із Києва до Чопа та Ягодина у Житомирській області тимчасово заборонили рух вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Укравтодору.

Повідомляється, що це потрібно для недопущення дорожньо-транспортних пригод та виникнення пробок. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

Через складні погодні умови — сильний сніг, хуртовина — з 18:00 запроваджено обмеження руху вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення:

Раніше ми писали, що сьогодні, 21 листопада, в Україні, окрім південних та південно-східних областей, на дорогах спостерігається ожеледиця та сильні снігопади, що може призвести до порушення руху транспорту.

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