Транзит российского газа по территории Украины с начала года упал в 5-6 раз

С начала 2020 года объемы транспортировки газа с территории России в страны ЕС и Молдову составляют в режиме 35-45 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

По данным пресс-службы, компания с 7 часов 1 января 2020 года выполняет все заявки "Газпрома" в полном объеме.

"Вместе с тем нам полностью оплачиваются суточные мощности на соответствующих входных и выходных точках из расчета забронированного на 2020 год объема 65 млрд куб. м. Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был внедрен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами - ", - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, в связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме.

"То есть потребители в восточных и южных регионов Украины получают газ из ПХГ по газопроводу Союз в направлении запад-восток", - отметили в компании.

В то же время, по данным "Укртрансгаза", в последних числах декабря 2019 года объемы транзита российского газа по территории Украины составили около 220 млн кубометров в сутки.

Напомним, в 2019 году объемы транспортировка газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзита газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".