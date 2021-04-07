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Транзит російського газу через Україну створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 21:39
Транзит російського газу через Україну створює подушку безпеки у військовому плані, - Коболєв Фото: Андрій Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Транзит російського газу через територію України є "подушкою безпеки" у військовому плані. Росія не може розпочати повномасштабну війну з Україною, оскільки припинення транзиту вдарить по виручці "Газпрому", і РФ порушить велику кількість міжнародних договорів.

Таку думку висловив глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю російському виданню "Настоящее время".

"Ми вважаємо, що транзит російського газу по території України створює для нас, як для країни, певну подушку безпеки у військовому плані. Тобто повноцінна або масштабна військова операція проти України для російської сторони в даний момент є просто дуже дорогим задоволенням", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що військова операція не вплине на обсяги транзиту, відповідно, вдарить по виручці "Газпрому".

"Переклад транзиту російського газу з території України на інші газопроводи або на інші маршрути означає, що ця подушка просто зникне. А, відповідно, це кардинально підвищує наші ризики, в першу чергу у військовому плані", - вважає Коболєв.

Він додав, що економічні та фінансові ризики в даній ситуації для України є другорядними.

Раніше повідомлялося, що російський "Газпром" поступово скорочує транзит через Україну. Після запуску газопроводу "Турецький потік" транзит в Туреччину, Грецію та Болгарію повністю перейшов на нові газопроводи.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром" 30 грудня 2019 року підписали новий контракт про транзит газу терміном на 5 років. Обсяги поставок газу для транзиту по українській ГТС складуть 65 млрд куб. м в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

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