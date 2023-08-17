Транзит російського газу через Україну. У Міненерго відповіли чи подовжать контракт

Він нагадав, що контрактом передбачено транзит Росією газу до Європи через територію України. Однак його продовження залежатиме від того, чи зможе Європа обійтись без ресурсів РФ.

За словами Галущенко, Україна не виступатиме стороною перемовин з Росією щодо можливого продовження транзиту. Однак він сподівається, що Європі вдасться диверсифікувати постачання і не буде потреби у газі з РФ.

"По-перше, ми точно не будемо стороною перемовин із росіянами, і це абсолютно очевидно, а по-друге, я думаю, що наступний рік буде показовим із точки зору можливості Європи функціонувати взагалі без російського газу. Я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося", - сказав глава Міненерго.

Водночас Москва може самостійно припинити дію даного контракту будь-якої миті, оскільки РФ веде непередбачувану агресивну політику.

"Це абсолютно очевидно, що це не пов'язано з юридичними формальностями", – зауважив чиновник.

При цьому Україна все ж може мати ключову роль в забезпеченні стабільності на європейському ринку газу. За словами Галущенка, компанії з Європи продовжують зберігати газ в українських газосховищах, і ця тенденція буде зростати.

"Я впевнений, що найближчий місяць буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна - надійний партнер навіть під час війни. По-друге, це те, що Україна здатна гарантувати безпеку постачання для Європи, і це важливо", - підкреслив він.

Прогноз ціни

За даними НБУ, європейські ціни на газ знижуються і наблизилися до середніх допандемічних рівнів. На тлі низького споживання та заміщення російського трубопровідного газу ЄС увійшов у сезон поповнення своїх газових запасів із історично високим рівнем заповнення сховищ.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.

На прогнозному горизонті ціни на природний газ на європейському ринку переглянуті у бік зниження з огляду на активне накопичення запасів у поточному році, збільшення виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) у США та інших країнах.

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