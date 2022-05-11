Транзит газа в Европу по территории Украину упал на четверть после закрытия ГИС "Сохрановка"

Украина оставалась основным маршрутом транзита российского газа в Европу даже после того, как Москва развязала войту после Украины. Через закрытый транзитный пункт обычно проходит около 8% поставок российского газа в Европу.

Подконтрольный Кремлю "Газпром", обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводам, заявил, что по-прежнему поставляет газ в Европу через Украину, но в среду его объемы составляли 72 млн кубометров по сравнению с 95,8 млн кубометров во вторник.

Данные "Газпрома" свидетельствуют о том, что использовалась только "Суджа". Данные ОГТСУ показали, что объемы транзита газа снизились после того, как заявки на российский газ через пункт пропуска "Сохрановка" на 11 мая упали до нуля.

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

Через этот транзитный пункт проходит почти треть газа, поставляемого из России в Европу через Украину.

В то же время в ОГТСУ предложили "Газпрому" временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Однако в российском "Газпроме" отказались перенести транзит на газораспределительную станцию "Суджа", заявив, что технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы. При этом ранее "Газпром" уже перенаправлял потоки на эту точку в связи с ремонтом трубопроводов.