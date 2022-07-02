UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Транзит газа через Украину упал до исторического минимума

Фото: "Газпром" сократил транзит газа до минимума (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Месячные объемы транзита газа по украинской ГТС упали с 1991 года. В июне они составили 1,25 млрд кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

Как отметили в пресс-службе, "Газпром" использовал лишь 38% от забронированных мощностей (3,29 млрд куб м) по долгосрочному контракту.

"В результате манипулятивных действий "Газпрома", с начала июня цены на газ в Европе выросли почти на 42%. Кремль применяет агрессию не только в военном измерении: попытки сорвать отопительный сезон в Европе - это пример настоящей гибридной войны", - говорится в сообщении.

По данны "Оператора ГТС Украины", "Газпром" и в дальнейшем не использует забронированные и оплаченные мощности на точке входа "Суджа", что составляют 77,2 млн кубометров в сутки. Также российский монополист не воспользовался возможностью переноса мощностей ГИС "Сохрановка" и не участвует в аукционах по бронированию мощностей.

"Вместе с ограничением транзита по газопроводу "Северный поток - 1", это приводит к" осушению" газового рынка ЕС и росту цен", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в июне импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Европы впервые в истории превысил поставки с территории России. Это произошло из-за решения "Газпрома" сократить экспорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазГТСГазпромТранзит газа