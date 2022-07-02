RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Транзит газу через Україну впав до історичного мінімуму

Фото: "Газпром" скоротив транзит газу до мінімуму (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Місячні обсяги транзиту газу через українську ГТС впали історичного мінімуму з 1991 року. У червні вони становили 1,25 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оператора ГТС України.

Як зазначили в прес-службі, "Газпром" використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим контрактом.

"Внаслідок маніпулятивних дій "Газпрому", з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%. Кремль застосовує агресію не лише у військовому вимірі: намагання зірвати опалювальний сезон в Європі - це приклад справжньої гібридної війни", - йдеться в повідомленні.

За даними "Оператора ГТС України", "Газпром" й надалі не використовує заброньовані та оплачені потужності на точці входу "Суджа", що становлять 77,2 млн кубометрів на добу.

Також російський монополіст не скористався можливістю переносу потужностей ГВС "Сохранівка" та не бере участі в аукціонах з бронювання потужностей.

"У купі з обмеженням транзиту газопроводом "Північний потік-1", це призводить до "осушення" газового ринку ЄС та зростання цін", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у червні імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з США в країни Європи вперше в історії перевищив поставки з території Росії. Це сталося через рішення "Газпрому" скоротити експорт.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазГТСГазпромТранзит газу