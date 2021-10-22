Транспортный локдаун. За первые сутки на поезд не пустили более 170 пассажиров
Фото: "Укрзализныця" за первые сутки новых правил не допустила к поезду более 170 пассажиров (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов. 25 раз пришлось вызывать правоохранителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:
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документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;
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документ, подтверждающий полный курс вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.
Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности новых правил поездок "Укрзализныци".