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Транспортный локдаун. За первые сутки на поезд не пустили более 170 пассажиров

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Пятница 22 октября 2021 15:36
Транспортный локдаун. За первые сутки на поезд не пустили более 170 пассажиров Фото: "Укрзализныця" за первые сутки новых правил не допустила к поезду более 170 пассажиров (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на 9 утра, за первые сутки новых правил проезда сотрудники "Укрзализныци" не допустили к поездам 175 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов. 25 раз пришлось вызывать правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что пассажиров не допустили к поездам из-за отсутствия одного из перечисленных документов:

  • документ, подтверждающий получение хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

  • документ, подтверждающий полный курс вакцинации;

  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который действителен в течение 72 часов.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности новых правил поездок "Укрзализныци".

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Укрзализныця Украина Вакцинация
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