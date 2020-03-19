Транспортный коллапс и усиленный режим: ситуация в Украине спустя неделю карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса был введен с 12 марта, а уже 17 марта он был существенно усилен. Подробнее о ситуации в Украине спустя неделю ограничений - в материале РБК-Украина.

Что известно на 19 марта

Коронавирус в Украине

По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, два из них летальные. Первый случай заражения был зафиксирован 3 марта в Черновцах - заразился мужчина, вернувшийся из Италии, он находится в больнице под наблюдением врачей. 16 марта медики сообщили, что мужчина сдал повторный тест на коронавирус, который показал негативный результат. Если при повторном тесте результат также будет негативным, можно будет говорить о выздоровлении первого зараженного.

Статистика по областям:

Черновицкая область: 10 случаев, 1 летальный.

Житомирская область: 1 случай - летальный.

Киевская область: 2 случая.

Донецкая область: 1 случай.

Киев: 2 случая.

Кроме того, 19 марта мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о первом подтвержденном случае заболевания COVID-19 в городе. Минздрав на данный момент эту информацию не подтвердил.

Коронавирус в Раде

18 марта стало известно, что среди заразившихся коронавирусом в Украине действующий нардеп Сергей Шахов. Как он заявил, он находится дома в самоизоляции и чувствует себя хорошо.

По информации на сайте Верховной рады, нардепа не было ни на согласительном совете 16 марта, ни на внеочередных заседаниях Рады 17 марта. Вместе с тем, тест на коронавирус сдал спикер Рады Дмитрий Разумков. Кроме того, членам комитета парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендована самоизоляция сроком на 14 дней из-за контакта с Шаховым.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, тест на коронавирус также может пройти и глава ОП Андрей Ермак.

ЧС в трех областях

По состоянию на 19 марта уже в трех областях решением Кабмина введен режим чрезвычайной ситуации. Это Черновицкая, Житомирская и Киевская.

Как писало РБК-Украина, режим ЧС имеет значение прежде всего для органов государственной власти, а не для населения. При ЧС органы власти должны организовать регулярное оповещение граждан о происходящем, локализовать проблему, помогать пострадавшим, при необходимости - организовывать эвакуацию жителей.

Стоит отметить, что на заседании Кабмина 18 марта планировалось ввести ЧС и в Киеве, однако для этого должно быть решение городской комиссии, которого пока нет.

Траспортный коллапс в Киеве

17 марта в 23:00 было закрыто столичное метро. Как ожидается, оно возобновит работу 3 апреля в 06:00 при условии, что карантин продлен не будет. 18 марта в Киевсовете заявляли, что работу метро могут возобносить и раньше, но со спецрежимом. Вместе с тем, сегодня мэр города Виталий Кличко опроверг эту информацию, отметив, что в период карантина метро работать не будет.

Из-за закрытия метро в городе образовываются очереди, местами до 100 метров, на остановках общественного транспорта. Кроме того, действуют ограничения на число пассажиров - до 10. За соблюдением этой нормы следят правоохранители. Иногда между пассажирами и полицией возникают конфликтные ситуации.

18 марта

С 18 марта в Украине запрещены междугородние перевозки как ж/д, так и автобусные. Такие ограничения введены на период карантина, который, как ожидается, закончится 3 апреля.

17 марта

17 марта Украина приостановила все авиа, ж/д и автобусные перевозки за границу. Кроме того, 17 марта по всей стране были усилены ограничительные меры. В частности, по всей стране закрыты все магазины, кроме продуктовых и продовольственных. Также закрыты все кафе, рестораны, фастфуды. Украинцам рекомендуют не выходить из дома. При этом, по прежнему работают банки, аптеки и АЗС.

Еще одним ограничением стало закрытие метро в Киеве, Харькове и Днепре. Наземный транспорт продолжает курсировать, но с ограничениями: не больше 10 пассажиров и они должны быть в масках.

16 марта

16 марта Украина закрыла границу для иностранцев. С 16 марта сроком на две недели иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины. При этом, срок запрета может быть продлен.

Во многих городах, в частности и в Киеве, на местном уровне было принято решение об ужесточении карантинных мер. А вечером того же дня президент Украины выступил с видеообращение, в котором призвал усилить ограничения по всей стране.

13 марта

13 марта состоялось заседание СНБО, на котором было принято решение о закрытии украинской границы. Кроме того, решение СНБО, которое в последствии поддержал Кабмин и ввел в действие президент Владимир Зеленский, предполагало отмену всех международных пассажирских перевозок.

12 марта

12 марта в Украине начал действовать карантин. По всей стране закрыли школы, детские сады, университеты. Также был введен запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек. По всей стране были отменены множество концертов и спортивных мероприятий.