Транспортний колапс і посилений режим: ситуація в Україні за тиждень карантину

Карантин в Україні через коронавіруса був введений з 12 березня, а вже 17 березня він був істотно посилений. Детальніше про ситуацію в Україні через тиждень обмежень - в матеріалі РБК-Україна.

Що відомо на 19 березня

Коронавірус в Україні

Станом на 19 березня в Україні підтверджено 16 випадків зараження коронавірусом, два з них летальні. Перший випадок зараження був зафіксований 3 березня в Чернівцях - заразився чоловік, який повернувся з Італії, він знаходиться в лікарні під наглядом лікарів. 16 березня медики повідомили, що чоловік здав повторний тест на коронавірус, який показав негативний результат. Якщо при повторному тесті результат також буде негативним, можна буде говорити про одужання першого зараженого.

Статистика по областям:

Чернівецька область: 10 випадків, 1 летальний.

Житомирська область: 1 випадок - летальний.

Київська область: 2 випадки.

Донецька область: 1 випадок.

Київ: 2 випадки.

Крім того, 19 березня мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив про перший підтверджений випадок захворювання COVID-19 в місті. МОЗ на даний момент цю інформацію не підтвердив.

Коронавірус в Раді

18 березня стало відомо, що серед тих, що заразився коронавірусом в Україні діючий нардеп Сергій Шахов. Як він заявив, він перебуває вдома в самоізоляції і відчуває себе добре.

За інформацією на сайті Верховної ради, нардепа не було ні на погоджувальній раді 16 березня, ні на позачергових засіданнях Ради 17 березня. Разом з тим, тест на коронавірус здав спікер Ради Дмитро Разумков. Крім того, членам комітету парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендована самоізоляція терміном на 14 днів через контакт з Шаховим.

Відзначимо, за даними джерел РБК-Україна, тест на коронавірус також може пройти і глава ОП Андрій Єрмак.

НС в трьох областях

Станом на 19 березня вже в трьох областях рішенням Кабміну введений режим надзвичайної ситуації. Це Чернівецька, Житомирська та Київська.

Як писало РБК-Україна, режим НС має значення перш за все для органів державної влади, а не для населення. При НС органи влади повинні організувати регулярне сповіщення громадян про те, що відбувається, локалізувати проблему, допомагати постраждалим, при необхідності - організовувати евакуацію жителів.

Варто відзначити, що на засіданні Кабміну 18 березня планувалося ввести НС і в Києві, проте для цього має бути рішення міської комісії, якого поки немає.

Траспортних колапс в Києві

17 березня о 23:00 було закрито столичне метро. Як очікується, воно відновить роботу 3 квітня о 06:00 за умови, що карантин продовжений не буде. 18 березня в Київраді заявляли, що роботу метро можуть возобносіть і раніше, але зі спеціальним режимом. Разом з тим, сьогодні мер міста Віталій Кличко спростував цю інформацію, зазначивши, що в період карантину метро не працюватиме.

Через закриття метро в місті утворюються черги, місцями до 100 метрів, на зупинках громадського транспорту. Крім того, діють обмеження на число пасажирів - до 10. За дотриманням цієї норми стежать правоохоронці. Іноді між пасажирами і поліцією виникають конфліктні ситуації.

18 березня

З 18 березня в Україні заборонені міжміські перевезення як залізничні, так і автобусні. Такі обмеження введені на період карантину, який, як очікується, закінчиться 3 квітня.

17 березня

17 березня Україна призупинила всі авіа, залізничні і автобусні перевезення за кордон. Крім того, 17 березня по всій країні були посилені обмежувальні заходи. Зокрема, по всій країні закриті всі магазини, крім продуктових і продовольчих. Також закриті всі кафе, ресторани, фаст-фуди. Українцям рекомендують не виходити з дому. При цьому, як і раніше працюють банки, аптеки і АЗС.

Ще одним обмеженням стало закриття метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Наземний транспорт продовжує курсувати, але з обмеженнями: не більше ніж 10 пасажирів і вони повинні бути в масках.

16 березня

16 березня Україна закрила кордон для іноземців. З 16 березня терміном на два тижні іноземним громадянам заборонено в'їзд на територію України. При цьому, термін заборони може бути продовжений.

У багатьох містах, зокрема і в Києві, на місцевому рівні було прийнято рішення про посилення карантинних заходів. А ввечері того ж дня президент України виступив із відеозвернення, в якому закликав посилити обмеження по всій країні.

13 березня

13 березня відбулося засідання РНБО, на якому було прийнято рішення про закриття українського кордону. Крім того, рішення РНБО, яке надалі підтримав Кабмін і ввів в дію президент Володимир Зеленський, передбачало скасування всіх міжнародних пасажирських перевезень.

12 березня

12 березня в Україні почав діяти карантин. По всій країні закрили школи, дитячі садки, університети. Також була введена заборона на проведення масових заходів за участю понад 200 осіб. По всій країні були скасовані безліч концертів і спортивних заходів.