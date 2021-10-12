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Транспортный коллапс в Херсоне: автобусы не выходят на маршруты из-за проверки норм карантина

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Херсон, Вторник 12 октября 2021 14:28
Транспортный коллапс в Херсоне: автобусы не выходят на маршруты из-за проверки норм карантина Фото: в Херсоне транспортный коллапс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне второй день подряд наблюдаются перебои в движении общественного транспорта в часы пик. Причиной транспортного коллапса называют проверку норм карантина, которая была усилена в последнее время в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Херсон-online".

Как отметил исполняющий обязанности заместителя Херсонского городского головы Юрий Стельмашенко, в последние дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, правоохранители усиленно контролируют наполняемость маршруток и штрафуют водителей, которые нарушают это требование.

Известно, что уже сегодня патрульная полиция Херсонской области начала отрабатывать городские маршруты, во время которых зафиксировала первые снятия водителей с маршрутов.

В свою очередь городские власти напоминают, что штраф для водителя маршрутки за отсутствие маски или несоблюдение количества пассажиров стартует от 17 тысяч гривен.

В то же время чиновники обещают, что работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию с движением общественного транспорта в городе.

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