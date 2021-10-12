Транспортний колапс в Херсоні: автобуси не виходять на маршрути через перевірки норм карантину

У Херсоні другий день поспіль спостерігаються перебої в русі громадського транспорту в години пік. Причиною транспортного колапсу називають перевірку норм карантину, яку було посилено в останній час в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Херсон-online".

Як зазначив виконувач обов'язків заступника Херсонського міського голови Юрій Стельмашенко, в останні дні через погіршення епідеміологічної ситуації правоохоронці посилено контролюють наповнюваність маршруток і штрафують водіїв, які порушують цю вимогу.

Відомо, що вже сьогодні патрульна поліція Херсонської області почала відпрацьовувати міські маршрути, під час які зафіксувала перші зняття водіїв з маршрутів.

Своєю чергою міська влада нагадує, що штраф для водія маршрутки за відсутність маски або недотримання кількості пасажирів стартує від 17 тисяч гривень.

Водночас чиновники обіцяють, що працюють над тим, аби стабілізувати ситуацію з рухом громадського транспорту в місті.