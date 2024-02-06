У транспортному комітеті парламенту перевірили відновлювальні роботи біля "Либідської"

Роботи з відновлення метро на Теремки ведуться за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, члена транспортного комітету ВР Костянтина Бондарєва за результатами зустрічі з начальником КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

"Як представник Комітету ВР з питань транспорту зустрівся з начальником КП "Київський метрополітен" Віктором Брагінським. Цього тижня проєкт відновлення тунелю метрополітен передає в експертизу. Після його затвердження будуть чітко визначені строки відновлювальних робіт та їхня вартість. На сьогодні все за графіком", - повідомив Костянтин Бондарєв.

Він також особисто проїхався метро та наземним транспортом, який курсує вздовж пошкодженої ділянки метро. І повідомив, що дорога від "Теремків" до "Либідської" у нього зайняла близько 20 хвилин.

Бондарєв також спростував інші фейки про роботу "синьої" гілки метро.

"Метро між станціями "Теремки" та "Голосіївська" працює - у режимі шатлу. Станції метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївська", "Деміївська" працюють як укриття. Той, хто розганяв фейки, що станції закриті взагалі, наражає життя людей на небезпеку. Механізм повернення коштів на транспортну картку, якщо ви їдете з пересадкою з одного виду транспорту на інший, запущений та працює. Кошти повертаються на наступний день", - зазначив Бондарєв.

Крім того, народний депутат нагадав попередній висновок судових експертів про причини аварії - неякісні проект та будівельні роботи.

"Назагал, чекаємо на відповіді, хто винен, чому перервався рух метро між "Либідською" і "Деміївською" та як зробити, що на майбутнє ситуація не повторилась", - наголосив Бондарєв.

Раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор повідомляв, що наукові, вишукувальні роботи наближаються до завершення. Орієнтовно на кінець червня - липень рух полагодженим тунелем метро має бути відновлений.

Також повідомлялося, що експерти Науково-дослідної судово-експертної установи у попередніх висновках назвали причинами деформації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки та неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що між станціями метро "Теремки" та "Либідська" наразі курсують 82 автобуси та 20 тролейбусів.