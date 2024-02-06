В транспортном комитете парламента проверили возобновительные работы возле "Лыбидской"

Работы по восстановлению метро на Теремках ведутся по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена транспортного комитета ВР Константина Бондарева по результатам встречи с начальником КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским.

"Как представитель Комитета ВР по вопросам транспорта встретился с начальником КП "Киевский метрополитен" Виктором Брагинским. На этой неделе проект восстановления тоннеля метрополитен передает в экспертизу. После его утверждения будут четко определены сроки восстановительных работ и их стоимость. На сегодня все по графику", - сообщил Константин Бондарев.

Он также лично проехался по метро и наземному транспорту, который курсирует вдоль поврежденного участка метро. И сообщил, что дорога от "Теремков" до "Лыбидской" у него заняла около 20 минут.

Бондарев также опроверг другие фейки о работе "синей" ветки метро.

"Метро между станциями "Теремки" и "Голосеевская" работает - в режиме шаттла. Станции метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская", "Демеевская" работают как укрытие. Разгоняющий фейки станции закрыты вообще, подвергает жизнь людей опасности. Механизм возврата средств на транспортную карточку, если вы едете с пересадкой с одного вида транспорта на другой, запущен и работает. Средства возвращаются на следующий день", - отметил Бондарев.

Кроме того, народный депутат напомнил предварительное заключение судебных экспертов о причинах аварии - некачественных проектах и строительных работах.

"Вообще, ждем ответа, кто виноват, почему прервалось движение метро между "Лыбидской" и "Демеевской" и как сделать, что на будущее ситуация не повторилась", - подчеркнул Бондарев.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор сообщал, что научные, изыскательские работы близятся к завершению. Ориентировочно на конец июня - июль движение по отлаженному тоннелю метро должно быть возобновлено.

Также сообщалось, что эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения в предварительных выводах назвали причинами деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка и некачественные строительно-монтажные работы по сооружению конструкции тоннеля этого участка.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что между станциями метро "Теремки" и "Лыбидская" сейчас курсируют 82 автобуса и 20 троллейбусов.