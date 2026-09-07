Транспортний колапс у Києві: прем'єр доручив терміново забезпечити роботу метро

У Києві після тривалої повітряної тривоги виникли серйозні проблеми з пересуванням містом. На дорогах утворилися затори, а біля станцій метро та на зупинках громадського транспорту - скупчення людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Корецький повідомив, що провів термінову нараду з урядовцями та представниками столичної влади через транспортну ситуацію.

"Доручив негайно забезпечити належну роботу метрополітену відповідно до прийнятих урядом рішень", - підкреслив він.

За його словами, це необхідно для того, щоб люди могли нормально дістатися додому.

"Немає і не може бути абсолютно жодних підстав зволікати з цим", - наголосив Корецький.

Прем'єр також звернув увагу на ситуацію на дорогах та з громадським транспортом. Він зазначив, що затори, черги та скупчення людей на зупинках не сприяють ані безпеці, ані комфорту пасажирів.

"Рішення мають виконуватися! Виконуватися швидко та з урахуванням актуальної ситуації в місті. Чекаю від міської влади оперативної реакції. Безпека та комфорт людей - наш спільний та безумовний пріоритет", - заявив він.

У Києві утворилися затори

Раніше у мережі почали з'являтися фото із заторами на дорогах столиці, які виникли через тривалу повітряну тривогу.

Водночас скупчення людей фіксували біля станції метро "Звіринецька", а також на деяких автобусних зупинках. Через це питання стабільної роботи громадського транспорту стало особливо актуальним.