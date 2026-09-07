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Главная » Жизнь » Общество

Транспортный коллапс в Киеве: премьер поручил срочно обеспечить работу метро

22:07 07.09.2026 Пн
2 мин
Из-за пробок и очередей на остановках киевляне не могут нормально добраться домой
aimg Мария Науменко
Транспортный коллапс в Киеве: премьер поручил срочно обеспечить работу метро Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (Getty Images)
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В Киеве после продолжительной воздушной тревоги возникли серьезные проблемы с передвижением по городу. На дорогах образовались пробки, а возле станций метро и на остановках общественного транспорта – скопление людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

Корецкий сообщил, что провел срочное совещание с чиновниками и представителями столичных властей из-за транспортной ситуации.

"Поручил немедленно обеспечить должную работу метрополитена в соответствии с принятыми правительством решениями", - подчеркнул он.

По его словам, это необходимо для того, чтобы люди могли нормально добраться домой.

"Нет и не может быть абсолютно никаких оснований медлить с этим", - подчеркнул Корецкий.

Премьер также обратил внимание на ситуацию на дорогах и с общественным транспортом. Он отметил, что пробки, очереди и скопления людей на остановках не способствуют ни безопасности, ни комфорту пассажиров.

"Решения должны выполняться! Выполняться быстро и с учетом актуальной ситуации в городе. Жду от городских властей оперативной реакции. Безопасность и комфорт людей - наш общий и безусловный приоритет", - заявил он.

В Киеве образовались пробки

Ранее в сети начали появляться фото с пробками на дорогах столицы, возникших из-за продолжительной воздушной тревоги.

В то же время, скопления людей фиксировали возле станции метро "Зверинецкая", а также на некоторых автобусных остановках. Поэтому вопрос стабильной работы общественного транспорта стал особенно актуальным.

Новые правила работы метро и общественного транспорта во время воздушных тревог в Киевезаработают только с 10 сентября. Они предполагают изменения в работе метрополитена, автобусных маршрутов и движения по мостам столицы в зависимости от уровня опасности.

В частности, во время "желтого" уровня Сырецко-Печерская линия будет работать без ограничений, а во время "красного" движение по ней разделят на два участка. Святошинско-Броварская ветвь во время тревог будет работать только на подземном участке между "Академгородком" и "Арсенальным".

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