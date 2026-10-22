Транспортний колапс і зліт цін на таксі в Києві: що відбувається в столиці вранці 22 жовтня

Уранці 22 жовтня Київ зіткнувся з серйозними транспортними труднощами після нічного масованого обстрілу та на тлі ранкової повітряної тривоги.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, які ціни пропонують таксі та що відомо про транспортний колапс в Києві.
Через пошкодження Південного мосту та елементів інфраструктури метрополітену, рух поїздів Сирецько-Печерською ("зеленою") лінією тимчасово обмежено та розділено на дві окремі ділянки:
Рух на лівій гілці забезпечується рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами збільшені, а постійні тривоги заважають розпочати відновлювальні роботи.
Через те, що метро з лівого берега доїздить лише до станції "Осокорки", там утворилося величезне скупчення людей. Наземного громадського транспорту бракує, а в бік Правого берега утворився масштабний затор.
На тлі високого попиту та ускладненого руху сервіси таксі підняли ціни. Зокрема, вартість поїздки за маршрутом від станції метро "Осокорки" до Майдану Незалежності становить:
Містянам рекомендують враховувати обмеження руху Південним мостом та затримки в транспортному сполученні при плануванні маршрутів.