Транспортний колапс і зліт цін на таксі в Києві: що відбувається в столиці вранці 22 жовтня

Зміни в роботі "зеленої" лінії метро

Через пошкодження Південного мосту та елементів інфраструктури метрополітену, рух поїздів Сирецько-Печерською ("зеленою") лінією тимчасово обмежено та розділено на дві окремі ділянки:

Правий берег: "Сирець" - "Видубичі".

Лівий берег: "Осокорки" - "Червоний хутір".

Рух на лівій гілці забезпечується рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях. Інтервали між поїздами збільшені, а постійні тривоги заважають розпочати відновлювальні роботи.

Колапс на Осокорках та ціни на таксі

Через те, що метро з лівого берега доїздить лише до станції "Осокорки", там утворилося величезне скупчення людей. Наземного громадського транспорту бракує, а в бік Правого берега утворився масштабний затор.

На тлі високого попиту та ускладненого руху сервіси таксі підняли ціни. Зокрема, вартість поїздки за маршрутом від станції метро "Осокорки" до Майдану Незалежності становить:

У сервісі Uklon: Клас "Стандарт" вартує 850 грн; "Експрес" - 936 грн; "Комфорт" - 959 грн; "Бізнес" - 1 076 грн; преміальний тариф "Prime" досягає 1 325 грн.

Ціни на таксі Uklon вранці 22 жовтня

У сервісі Bolt: Стандартна поїздка коштує 649 грн (зі знижкою, без знижки - 709 грн); тариф "Comfort" коштуватиме 749 грн (без знижки - 809 грн); Авто класу "Business" - 959 грн (без знижки - 1 019 грн); Клас "Premium" - 1 289 грн (без знижки - 1 349 грн).

Ціни на таксі Bolt вранці 22 жовтня

Містянам рекомендують враховувати обмеження руху Південним мостом та затримки в транспортному сполученні при плануванні маршрутів.