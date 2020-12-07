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В транспорте происходит до 30% случаев заражения коронавирусом, - Рубан

Автор: Юлия Струк

В транспорте происходит в 30% случаев инфицирования коронавирусом. Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан отметил, что заражение в основном происходит в маршрутках из-за несоблюдения карантина.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"О транспорте. Согласно эпидрасследованиям, которые мы проводим с марта месяца, 20-30 процентов инфицирования происходит именно в транспорте. Именно в маршрутных такси из-за несоблюдения правил. Поэтому необходимо внедрять и ограниченную работу транспорта. Или четко контролировать ограничительные меры именно в транспорте", - пояснил Рубан.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева подчеркнул, что в столице не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Рубан считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае усиления карантина транспорт будет работать. По его словам, транспорт не является основным источником активного распространения пандемии коронавируса.

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