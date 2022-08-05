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Транспорт в Николаеве не будет работать из-за закрытия города: когда именно

Фото: транспорт в Николаеве не будет работать из-за закрытия города (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Николаеве общественный транспорт приостановит свою работу на время усиленного комендантского часа, который продлится до понедельника. Курсирования 6 и 7 августа не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

Что с транспортом

По его словам, сегодня электротранспорт в Николаеве будет работать до 19:00.

"Учтите эту информацию во время планирования поездок по городу. 6 и 7 августа общественный транспорт не будет курсировать", - написал Сєнкевич.

Мэр сообщил, что уже утром 8 августа общественный транспорт будет работать по привычному графику.

Николаев закрывают на выходные

Напомним, глава ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев сегодня идет на затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.

Фактически, город закрывают на выходные, но разрешают максимум прогулки возле своих домов - РБК-Украина ранее расписало более подробно об ограничениях в Николаеве.

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НиколаевКомендантский час