Транспорт в Николаеве не будет работать из-за закрытия города: когда именно

Что с транспортом

По его словам, сегодня электротранспорт в Николаеве будет работать до 19:00.

"Учтите эту информацию во время планирования поездок по городу. 6 и 7 августа общественный транспорт не будет курсировать", - написал Сєнкевич.

Мэр сообщил, что уже утром 8 августа общественный транспорт будет работать по привычному графику.

Николаев закрывают на выходные

Напомним, глава ОВА Виталий Ким заявил, что Николаев сегодня идет на затяжной комендантский час с 23:00, который продлится включительно до 05:00 понедельника, 8 августа.

Фактически, город закрывают на выходные, но разрешают максимум прогулки возле своих домов - РБК-Украина ранее расписало более подробно об ограничениях в Николаеве.

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