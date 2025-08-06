Транспорт майбутнього. В Україні можуть з'явитися роботаксі: що про це відомо

За словами представників українського ринку пасажирських перевезень, інтерес до співпраці з розробниками автономних транспортних рішень уже існує.

Передбачається, що найбільш реалістичним сценарієм стане пілотне впровадження протягом 3-5 років, за умови розвитку інфраструктури та відповідного законодавства.

Що необхідно для запуску безпілотних авто

Ключовими умовами для запуску автономних авто в Україні називають:

проведення локальних тестів AV-систем і розрахунок капітальних витрат

наявність якісної дорожньої інфраструктури та розмітки

законодавчу базу, аналогічну ухваленим у США та ЄС.

Також важливим аспектом залишається дотримання міжнародних стандартів SAE (Society of Automotive Engineers), що визначають рівні автономності автомобілів і ступінь участі водія.

Де автономний транспорт може з'явитися насамперед

Зазначається, що впровадження таких рішень в Україні, ймовірно, відбуватиметься точково - наприклад, на закритих маршрутах, у рамках логістичних завдань або в оборонній сфері, де можна забезпечити необхідні умови для експлуатації.

США готуються до запуску повноцінного сервісу роботаксі

Тим часом у США одна з найбільших компаній галузі готується розгорнути повноцінний сервіс роботаксі в районі Сан-Франциско. У рамках пілота вже проведено тестування в Техасі з використанням електромобілів Model Y і участю операторів, які відстежують ситуацію на дорозі.

Згідно з дослідженням McKinsey, до 2035 року автономні автомобілі можуть зайняти до 10% світового ринку пасажирських перевезень, що підтверджує активний перехід галузі від стадії R&D до реального комерційного застосування.