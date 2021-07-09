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Транспорт в Киеве сегодня продлит работу: список маршрутов

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Киев, Пятница 09 июля 2021 14:31
Транспорт в Киеве сегодня продлит работу: список маршрутов Фото: подземный и наземный транспорт Киева сегодня продлит свою работу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Киевской горгосадминистрации сообщают, что 9 июля работу столичной подземки продлят на один час. Работу продлят из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"На время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают соблюдать масочный режим.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 июля продлят работу маршрутов наземного общественного транспорта:

  • автобусных - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;
  • троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;
  • трамвайных - №№ 8, 28.

В КГГА отметили, что обеспечат дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.

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