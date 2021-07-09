Транспорт в Киеве сегодня продлит работу: список маршрутов

В Киевской горгосадминистрации сообщают, что 9 июля работу столичной подземки продлят на один час. Работу продлят из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend.

"На время мероприятия возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают соблюдать масочный режим.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 июля продлят работу маршрутов наземного общественного транспорта:

автобусных - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

троллейбусных - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;

трамвайных - №№ 8, 28.

В КГГА отметили, что обеспечат дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.