Транспорт у Києві сьогодні подовжить роботу: список маршрутів
У Київській міськдержадміністрації повідомляють, що 9 липня роботу столичної підземки продовжать на одну годину. Роботу подовжать через проведення музичного фестивалю Atlas Weekend.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"На час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - сказано у повідомленні.
У метрополітені перепрошують за незручності та закликають дотримуватися маскового режиму.
Крім того, у ніч із 9 на 10 липня подовжать роботу маршрутів наземного громадського транспорту:
- автобусних - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;
- тролейбусних - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;
- трамвайних - №№ 8, 28.
У КМДА зазначили, що забезпечать чергування резервних тролейбусів, які в разі необхідності будуть задіяні на тролейбусних маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.