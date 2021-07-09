Транспорт у Києві сьогодні подовжить роботу: список маршрутів

У Київській міськдержадміністрації повідомляють, що 9 липня роботу столичної підземки продовжать на одну годину. Роботу подовжать через проведення музичного фестивалю Atlas Weekend.

"На час заходу можливе обмеження (не закриття) на вхід станції "Виставковий центр" після завершення концертів. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій", - сказано у повідомленні.

У метрополітені перепрошують за незручності та закликають дотримуватися маскового режиму.

Крім того, у ніч із 9 на 10 липня подовжать роботу маршрутів наземного громадського транспорту:

автобусних - №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99;

тролейбусних - №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45;

трамвайних - №№ 8, 28.

У КМДА зазначили, що забезпечать чергування резервних тролейбусів, які в разі необхідності будуть задіяні на тролейбусних маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.