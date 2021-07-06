Транспорт в Киеве сегодня продлит работу на час: в чем причина

В ночь с 6 на 7 июля работа метрополитена и наземного пассажирского транспорта будет продлена на 1 час. Перевозка пассажиров наземным общественным транспортом будет организована после прохождения последних пар поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Работу транспорта продлят на время проведения фестиваля Atlas Weekend.

"Обращаем внимание, что на период проведения мероприятия, в случае необходимости и в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Выставочный центр", - говорится в сообщении.

Также на весь период проведения фестиваля – 6, 7, 8 и 9 июля – на 1 час продлена работа троллейбусов №№ 11, 12, 43, 45 и автобусов № 56.