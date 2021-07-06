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Транспорт у Києві сьогодні продовжить роботу на годину: у чому причина

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Вівторок 06 липня 2021 11:57
Транспорт у Києві сьогодні продовжить роботу на годину: у чому причина Фото: у Києві продовжать роботу громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У ніч із 6 на 7 липня роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту подовжено на 1 годину. Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організоване після проходження останніх пар поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Роботу транспорту продовжать на час проведення фестивалю Atlas Weekend.

"Звертаємо увагу, що на період проведення заходу, у разі необхідності та залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену "Виставковий центр", - йдеться в повідомленні.

Також на весь період проведення фестивалю – 6, 7, 8 та 9 липня – на 1 годину подовжено роботу тролейбусів №№ 11, 12, 43, 45 та автобусів № 56.

Раніше повідомлялося, що у Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації.

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