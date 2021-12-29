UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Транспорт в Киеве изменит работу в новогоднюю ночь: график

Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта. Метро будет работать на два часа дольше, а фуникулер - круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Метро и наземный транспорт

Так, на два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Вместе с тем, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Фуникулер

В частности, в ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

Напомним, в Киеве могут ввести спецпропуска на транспорт. В городе утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев