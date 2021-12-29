Транспорт у Києві змінить роботу у новорічну ніч: графік

У Києві в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.
Так, на дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.
Разом з тим, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".
Зокрема, у ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.
Нагадаємо, у Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт. У місті затвердили тимчасовий порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".