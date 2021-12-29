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Транспорт у Києві змінить роботу у новорічну ніч: графік

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Київ, Середа 29 грудня 2021 14:26
Транспорт у Києві змінить роботу у новорічну ніч: графік Фото: транспорт у Києві змінить роботу у новорічну ніч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві в новорічну ніч продовжать роботу громадського транспорту. Метро буде працювати на дві години довше, а фунікулер - цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

Метро та наземний транспорт

Так, на дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Разом з тим, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Фунікулер

Зокрема, у ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

Нагадаємо, у Києві можуть ввести спецперепустки на транспорт. У місті затвердили тимчасовий порядок роботи інформаційно-телекомунікаційної системи управління спеціальними перепустками "Карантин".

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