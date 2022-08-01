Транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги

Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", - говорится в сообщении.

При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

"Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", - добавляют в городской администрации.