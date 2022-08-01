Транспорт в Киеве не будет работать во время тревоги

Наземный общественный транспорт в Киеве будет останавливаться на время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, во время воздушной тревоги будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения", - говорится в сообщении.
При этом пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.
"Метрополитен по-прежнему во время воздушной тревоги не будет осуществлять перевозку наземными участками и закрывать работу станций открытого типа", - добавляют в городской администрации.
Как сообщалось, в пределах Киева на период действия военного положения запрещена навигация для маломерных судов на водоемах.
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