Транспорт у Києві не працюватиме під час тривоги

Наземний громадський транспорт в Києві буде зупинятися на час повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
При цьому пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
"Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не здійснюватиме перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу", - додають в міській адміністрації.
Як повідомлялося, в межах Києва на період дії військового стану заборонено навігацію для маломірних суден на водоймах.
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