Transparency требует создать антикоррупционный суд 21 июня

При благоприятных обстоятельствах ВАКС может начать работу в начале 2019 года, прогнозируют в Transparency

Международная антикоррупционная организация Transparency International заявляет, что президент и Верховная рада Украины имеют все возможности для того, чтобы уже 21 июня завершить принятие начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом говорится в заявлении украинского представительства Transparency International.

"Украинское представительство глобальной антикоррупционной сети Transparency International приветствует действия Президента и заявления представителей коалиции, направлены на запуск антикоррупционного суда. Считаем, что озвученная дата - 21 июня 2018 года - является оптимальным сроком для результативного голосования за необходимые законопроекты", - говорится в сообщении.

21 червня 2018 року є оптимальним терміном для результативного голосування за законопроекти, після яких почнеться процес створення антикорупційного суду - https://t.co/E6bKR4yZRl #новини pic.twitter.com/e9d0X9xTZW — Transparency Ukraine (@TransparencyUA) June 18, 2018

Речь идет о техническом законопроекте об учреждении ВАКС, который президент Украины уже направил на согласование в Высший совет правосудия и который был единогласно поддержан ВРП. Также подразумевается законопроект №7441, который должен внести необходимые изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Также Transparency отмечает необходимость внесения поправок в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в части, касающейся рассмотрения апелляций.

"Требуем устранить положения, которые позволяют в будущем избежать слушания в Апелляционной палате Высшего антикорсуду. Речь идет о норме, которая определяет общие апелляционные суды месту рассмотрения жалоб на приговоры, которые приняли суды первой инстанции по делам, подсудным антикорсуду до начала его работы", - заявили в организации.

По оценке TI Украина, при благоприятных обстоятельствах ВАКС может начать работу в начале 2019 года.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил что запуск антикоррупционного суда Рада может рассмотреть во вторник, 21 июня.