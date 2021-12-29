Трансляцію каналів "Перший незалежний" і UkrLive призупинили після введення санкцій РНБО
Фото: трансляцію каналів "Перший незалежний" і UkrLive призупинили (pixabay.com)
Компанія SES призупинила трансляцію телеканалів "Перший незалежний" і UkrLive. Зокрема, після введення санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Детектор медіа".
"Вчора ввечері ми призупинили трансляцію наведених телеканалів у зв'язку з введенням санкцій. SES діє в рамках закону і виконує законні вимоги. На час дії санкцій трансляція каналів буде припинена", - заявили в прес-службі компанії.
Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти двох українських телеканалів. Обмеження введені строком на п'ять років.