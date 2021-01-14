Трансляция Samsung Galaxy Unpacked 2021

В прошлом году мобильные технологии заняли центральное место в ежедневной жизни, поскольку множество людей начало работать удаленно и больше времени проводить дома. Такой ускоренный переход к мобильному мира обусловил потребность в устройствах, способных привнести экстраординарность в повседневность.

Присоединяйтесь к Samsung Galaxy Unpacked 2021 и узнавайте больше, как новые технологии Samsung сделают каждый день легендарным.

Прямая трансляция онлайн-мероприятия состоится 14 января 2021 года в 17:00 (по киевскому времени) на сайте Samsung.com также в Facebook и Instagram.

Накануне события не упустите обратный отсчет с элементами дополненной реальности в Facebook и Instagram.

Больше новостей – на сайте Samsung Newsroom.