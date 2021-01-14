Трансляція Samsung Galaxy Unpacked 2021

Торік мобільні технології посіли центральне місце в щоденному житті, оскільки безліч людей почало працювати віддалено й більше часу проводити вдома. Такий пришвидшений перехід до мобільного світу зумовив потребу в пристроях, здатних привнести екстраординарність у повсякденність.

Долучайтеся до Samsung Galaxy Unpacked 2021 й дізнавайтеся більше, як нові технології Samsung зроблять кожен день легендарним.

Пряма трансляція онлайн-заходу відбудеться 14 січня 2021 року о 17:00 (за київським часом) на сайті Samsung.com також у Facebook та Instagram.

Напередодні події не проґавте зворотного відліку з елементами доповненої реальності у Facebook та Instagram.

Більше новин – на сайті Samsung Newsroom.