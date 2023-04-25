ua ru
Вт, 25 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бразильський клуб став "Маріуполем" і гратиме в кольорах українців: що відомо

Новость на русском →
Гуарапуава, Вівторок 25 квітня 2023 13:55
Бразильський клуб став "Маріуполем" і гратиме в кольорах українців: що відомо Фото: "Маріуполь" виходить на поки останній домашній матч (fcmariupol.com)
Автор: Антон Федорців

Змінити назву на честь футбольної команди зі зруйнованого та окупованого РФ Маріуполя вирішив скромний колектив "Бател" із бразильського штату Парана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram клубу.

Команда з муніципалітету Гуарапуава вирішила красиво підтримати Україну та український народ, маріупольців і "Маріуполь". Відтепер "Бател" виступатиме під назвою "Маріуполь", виходитиме на поле в помаранчево-синіх барвах команди з берега Азовського моря, а на грудях матиме логотип "чайок".

На такий крок бразильці пішли, щоб історія футбольної команди з окупованого міста тривала далі. Керівництво "Маріуполя" в особі віце-президента Андрія Саніна якраз звернувся до УПЛ із проханням відтермінувати повернення азовців до переліку учасників змагань.

Раніше маріупольцям дозволили пропустити нинішній сезон зі збереженням місця в Прем'єр-лізі на наступний. Утім, окупація Маріуполя робить повернення футболу туди в осяжній перспективі неможливим. Тож тепер боси "чайок" просять зарезервувати місце в еліті на сезон 2024/25.

Натомість "Бател" приєднався до ініціативи FCMariupolLives. Бразильська команда зібралася підтримувати "Маріуполь", допоки азовці на повернуться на рідний стадіон і не відновлять виступи в професіоналах.

"Настав час подбати про цю команду, шанувати ці кольори та зберегти їхню історію. У країні футболу. Давайте збережемо традиції та пристрасть до футболу "Маріуполя". "Бател" прийме назву та кольори клубу "Маріуполь". І подбає про команду, поки та не зможе повернутися додому", – йдеться в заяві клубу.

У бразильській Гуарапуаві орієнтовно 75% населення мають українське походження. Штат Парана взагалі вважається "бразильською Україною". Тут діють культурні, освітні та релігійні товариства українців, переважно нащадків емігрантів першої половини XX століття з Галичини, Буковини та Закарпаття.

"Бател" заснований у 1951 році кількома родинами підприємців, які працювали в деревообробній промисловості. Три десятиліття команда грала в аматорах, а до професіональної доросла наприкінці 80-х. "Золота" епоха "Батела" – середина 90-х. Тоді паранці змагалися в Серії C – третьому за силою дивізіоні Бразилії.

Зараз "Бател" виступає у 3-й лізі штату Парана. Домашні матчі команда проводить на невеликій арені "Естадіо Вальдоміро Гелінскі" (3516 місць). Клубний талісман – Самотній Вовк (Lobo Solitario) у червоно-чорних барвах. Та тепер скромній команді без титулів гарантовані симпатії сотень, а може й тисяч фанатів у далекій і близькій водночас Україні.

Фото: Стяг "Маріуполя" в Бразилії та "Бател", який став "Маріуполем" (ge.globo.com)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь УПЛ Чемпионат Украины Бразилия
NEWS
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
Українські бійці будуть навчатися, поки США готують танки Abrams до відправки, - Пентагон
DAILY
Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Михайло Самусь: Західні партнери більш за все бояться розпаду Росії