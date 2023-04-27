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Транслятор УПЛ отказался от сотрудничества с чемпионатом: известна причина

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Киев, Четверг 27 апреля 2023 11:32
Транслятор УПЛ отказался от сотрудничества с чемпионатом: известна причина Фото: "Динамо" и "Шахтер" имели разные позиции относительно вещателя (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Заявление о прекращении дальнейшего сотрудничества с украинской Премьер-лигой обнародовала компания Setanta Sports.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт вещателя.

Грузинская компания не захотела продлевать контракт с УПЛ. Главной причиной такого шага стал срыв частью клубов элитного дивизиона единого телевизионного пула.

"Спасибо клубам, передавшим права и поддержавшим Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако, в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей", – говорится в заявлении.

Setanta Sports подписала соглашение с Премьер-лигой перед стартом сезона 2022/23. Заключение контракта с международной компанией одобрило большинство клубов УПЛ. Впрочем, "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Металлист" и "Рух" так и не передали права на трансляцию домашних матчей, а съемочные группы вещателя не допускали на стадионы.

Финальные 8 туров Премьер-лиги Setanta Sports пообещала транслировать на своих телеканалах и OTT-платформе. Также компания заявила о готовности подписать новый контракт с УПЛ, если единственный телепул будет создан в будущем.

К слову, бразильский "Бател" сменил название на "Мариуполь" в знак поддержки украинской команды.

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