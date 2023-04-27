Транслятор УПЛ отказался от сотрудничества с чемпионатом: известна причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт вещателя .

Грузинская компания не захотела продлевать контракт с УПЛ. Главной причиной такого шага стал срыв частью клубов элитного дивизиона единого телевизионного пула.

"Спасибо клубам, передавшим права и поддержавшим Setanta Sports и УПЛ в попытке создать единый пул. Однако, в рамках соглашения с лигой Setanta Sports не смогла в полной мере воспользоваться медиаправами: некоторые клубы не передали УПЛ права на трансляцию организованных и сыгранных ими матчей", – говорится в заявлении.

Setanta Sports подписала соглашение с Премьер-лигой перед стартом сезона 2022/23. Заключение контракта с международной компанией одобрило большинство клубов УПЛ. Впрочем, "Днепр-1", "Заря", "Динамо", "Металлист" и "Рух" так и не передали права на трансляцию домашних матчей, а съемочные группы вещателя не допускали на стадионы.

Финальные 8 туров Премьер-лиги Setanta Sports пообещала транслировать на своих телеканалах и OTT-платформе. Также компания заявила о готовности подписать новый контракт с УПЛ, если единственный телепул будет создан в будущем.