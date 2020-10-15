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Транслировали встречу с Путиным: Нацсовет проверит три телеканала

Автор: Дмитрий Левицкий

Национальный совет по телерадиовещанию назначил проверку телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Эти телеканалы транслировали недавнюю встречу нардепа Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Встреча политиков транслировалась в эфирах этих телеканалов в период с 6 по 8 октября.

Как отметили в Нацсовете, заявления могут создать ложное впечатление в аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и желании наладить отношения между странами.

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Также в Нацсовете считают, что такие эфиры могут сформировать положительный образ главы государства-агрессора, создав этим угрозу национальным интересам и безопасности в информационном пространстве.

"Редакциями телеканалов не были приняты меры по предотвращению предвзятого и несбалансированного обсуждения затронутого вопроса (поставки российской вакцины от коронавируса - ред.), что в беспрецедентных условиях пандемии является потенциально угрожающей формой публичной коммуникации для национальной безопасности Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во время встречи с Медведчуком Путин заявил о готовности к "нормализации" отношений с Украиной. Путин подчеркнул, что готов сделать "все от него зависящее" для этого.

Также Путин допустил возможность поставки в Украину российской вакцины от коронавируса.

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