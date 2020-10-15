Транслювали зустріч з Путіним: Нацрада перевірить три телеканали

Національна рада з питань телерадіомовлення призначила перевірку телеканалів NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Ці телеканали транслювали нещодавню зустріч нардепа Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Зустріч політиків транслювалася в ефірах цих телеканалів у період з 6 по 8 жовтня.

Як зазначили у Нацраді, заяви можуть створити хибне враження в аудиторії в позитивному ставленні очільника країни-агресора до України та бажанні налагодити відносини між країнами.

Також у Нацраді вважають, що такі ефіри можуть сформувати позитивний образ очільника держави-агресора, створивши цим загрозу національним інтересам та безпеці в інформаційному просторі.

"Редакціями телеканалів не було вжито заходів щодо запобігання упередженому і незбалансованому обговоренню порушеного питання (постачання російської вакцини від коронавірусу - ред.), що в безпрецедентних умовах пандемії є потенційно загрозливою формою публічної комунікації для національної безпеки України", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, під час зустрічі з Медведчуком Путін заявив про готовність до "нормалізації" відносин з Україною. Путін наголосив, що готовий зробити "все від нього залежне" для цього.

Також Путін допустив можливість постачання в Україну російської вакцини від коронавірусу.