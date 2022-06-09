Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег

Где Украина берет деньги во время войны, почему долги для Минфина в гривне могут стать дороже и когда Запад начнет активнее кредитовать правительство – ниже в материале РБК-Украина.

Война, начатая Россией, подкосила экономику, не дав ей шанса восстановиться после "ковидного" карантина. Из-за боевых действий остановлены и разрушены предприятия, уничтожена инфраструктура, парализованы целые отрасли. Ущерб уже сейчас – на четвертом месяце большой войны – составляет сотни миллиардов долларов.

И если восстановление Украины после войны можно назвать задачей-максимум, то задача-минимум сейчас – покрытие текущих потребностей государства: от армии и социальных выплат до медицины и бюджетников.

Налоги упали, доходы – тоже

Госказна сама по себе собирает куда меньше, чем до известных событий конца февраля. И вопрос не только в последствиях военных действий. Еще в марте, пытаясь найти стимулы поддержки бизнеса и граждан, власти предприняли ряд шагов, по сути, своими руками изъяв из бюджета десятки, а, возможно, уже и сотни миллиардов гривен.

Бизнес в первые недели войны получил льготы по налогу на прибыль (разрешили платить только 2% с оборота), на нефтепродукты снизили НДС и отменили акциз, а весь импорт вообще перестали облагать налогами и сборами. Тогда же вернули опцию беспошлинного ввоза т.н. "евроблях".

Имея недостачу в бюджете, теперь на Банковой и Грушевского готовы отмотать ситуацию обратно. Например, уже есть проект закона о возобновлении налогообложения импорта. А в мае отменили "военные налоговые каникулы", обязав бизнес до конца июля привести в порядок налоговые накладные и заплатить НДС. При том, что сперва было обещано не дергать компании по этому вопросу как минимум еще полгода после завершения военных действий.

Чиновники смотрят на эту ситуацию несколько иначе, явно не принимая критику со стороны бизнеса. Дескать, не все отнеслись ответственно и перестали платить даже те, кто это мог делать.

"Налоговые обязательства по уплате в бюджет не декларируются в полном объеме. Более 52% плательщиков не подали отчетность по НДС за март текущего года, при этом из них 27% плательщиков, состоящих на учете в западных регионах. Уменьшение начислений по отношению к январю по таким регионам составляет почти 7 млрд гривен", – сообщили РБК-Украина в Минфине.

Еще один популярный, но дорогой для госказны шаг – выплаты переселенцам и физлицам-предпринимателям через "Дію". Цена вопроса здесь – десятки миллиардов гривен.

Единого мнения во власти, как рассказали изданию собеседники в правительстве, на этот счет не было. Но сторонники идеи с раздачей денег сумели убедить президента. Их оппоненты говорили, что если и идти этим путем, то адресно, а не давать деньги всем, привязываясь лишь к территориальному критерию.

Внешние потоки

Идея снова собирать больше налогов ожидаема еще и потому, что вливания от западных доноров пока не успевают за нуждами госказны. Гранты и кредиты от партнеров с начала войны составили половину средств, которые удалось привлечь Минфину.

Все остальное – это военные гособлигации, которые покупает Нацбанк (эмиссия гривны), госбанки, частные финучреждения и даже граждане. За время войны НБУ уже "напечатал" около 120 млрд гривен из всего полученных почти 412 млрд гривен (или 14 млрд долларов).

Кабмин отказался от части расходов (урезали траты на 180 млрд гривен), по сути, от всего, что не касается армии, социальных трат и госдолга, но дыра в бюджете оказалась слишком огромной, чтобы закрыть ее своими силами. Ежемесячно Минфину нужно около 5 млрд долларов.

Вопреки ожиданиям, на которых, видимо, и основывалась налоговая щедрость власти в марте, международные партнеры не дают деньги так быстро, как того хочется украинским политикам. Но темпы кредитования должны вырасти в ближайшие месяцы, говорят в Минфине.

Источник: Министерство финансов

Уже в июне ожидается грант от Германии на 1 млрд евро, от Канады – 1 млрд канадских долларов, еще 200 млн евро – кредит от Италии. Новый посол США в Украине Бриджет Бринк вчера анонсировала транш в 1 млрд долларов – первый по программе грантовой помощи. Всего Штаты обещают еще 7,5 млрд долларов в виде гранта. Также запланированы вливания от Британии и Японии.

"На июнь министр финансов Сергей Марченко называл сумму 4,8 млрд долларов. Это, по сути, задержанное финансирование, которое мы недополучили в апреле-мае. Фактически обо всех этих решениях мы слышали. Насколько я понимаю, в июне они должны быть выполнены технически. Это позволит профинансировать дефицит бюджета июня и даже немного создать запас", – пояснил изданию исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Еще в этом году в правительстве рассчитывают на 9 млрд евро от Еврокомиссии. Первые транши, возможно, поступят в июле. В каких объемах и каким будет график переводов денег – пока неизвестно. По словам собеседников РБК-Украина, знакомых с ходом переговоров, программа ЕС все же будет содержать ряд условий, которые, впрочем, не должны стать препятствием для получения всей суммы "макфрофина".

"Деньги – это деньги, а не оружие. И в случае чего их ничем не заменить. В ближайшее время вопрос будет обсуждаться на уровне руководства Еврокомиссии и первых лиц страны", – сказал собеседник во власти, уточнив, что, вероятно, это произойдет еще до саммита ЕС, который запланирован через две недели.

По линии МВФ также идут переговоры. Но здесь, скорее, власти рассчитывают на новую программу, о которой могут договориться уже на 2023 год. В марте Фонд выделил 1,4 млрд долларов. А новое соглашение потенциально может стать крупнейшей кредитной линией, когда-либо открытой Украине.

Тогда как, по информации издания, переговоры о передачи Украине части т.н. специальных прав заимствования (SDR), которые были распределены МВФ между странами в прошлом году, идут не так быстро, как того хотелось бы. Но здесь больше вопрос не к МВФ, а крупным странам-донорам и их внутренней бюрократии.

Печатная история

Крупнейшим донором казны, как видно из инфографики выше, остается Нацбанк. Вместе с госбанками, частными банками и в меньшей степени населением НБУ покупает военные облигации, помогая Минфину закрывать потребности бюджета.

Учитывая это, последнее решение Нацбанка резко поднять учетную ставку с 10 до 25% явно пришлось не по душе Минфину. Там устроили демарш на решение НБУ, не став повышать ставки по военным облигациям. И на последнем аукционе во вторник привлекли лишь немногим более 800 млн гривен, что, мягко говоря, капля в море в нынешней ситуации.

Банки и другие инвесторы показали, что не готовы принять такие условия, говорит старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. "Спрос на гривневые военные облигации сократился почти в три раза по сравнению с прошлой неделей как в денежном выражении, так и по количеству заявок. Преимущественно участники размещения покупали полугодичные бумаги, которые принесли бюджету почти 765 млн гривен (ставка 10% годовых, - ред.), но это вдвое меньше, чем на прошлой неделе", – констатировал Котович.

Уже вскоре, по его мнению, можно ожидать перезагрузку рынка ОВГЗ с поиском новых ставок, которые устроят, как инвесторов, так и правительство. Избежать удорожания госдолга Минфину едва ли удастся.

Глава НБУ Кирилл Шевченко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

НБУ же в любом случае не перестанет финансировать бюджет. И ставка, если говорить о покупке облигаций Нацбанком, а не рыночных размещениях, по мнению Глеба Вышлинского, не играет главную роль.

"Это перекладывание из одного кармана в другой. Фактически Минфин будет условно платит 25% или меньше, но потом эту прибыль НБУ будет перечислять в госбюджет обратно Минфину", - отметил исполнительный директор ЦЭС.

Где еще взять денег и на чем сэкономить

Находясь в поиске вариантов, чтобы перекрыть бюджетную дыру, власти заговорили о возможной экономии на самих чиновниках. Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия анонсировал программу сокращения госрасходов на бюрократический аппарат. Что, безусловно, популярный шаг, но едва ли он найдет понимание в госсекторе.

"И так порезали, что могли. Экономить просто не на чем. Разве что какие-то антикоррупционные структуры, но это не те суммы, которые спасут ситуацию", - говорит один из собеседников.

Куда менее вероятный сценарий – экономить на госдолге. Украина не будет отказываться от выполнения своих кредитных о​​бязательств, даже в условиях войны и потери 40% экономики предпочтя сохранить репутацию и лицо перед инвесторами. По крайней мере, именно об этом говорят в Кабмине и Нацбанке.

Горячие головы время от времени поднимают вопрос о том, что нужно провести реструктуризацию займов или убедить кредиторов списать часть, но в правительстве этот вариант не рассматривают.

Непонятна пока ситуация и по арестованным на Западе активам России – речь идет о 300 млрд долларов. Еще слишком рано говорить о возможности использовать эти деньги. Для покрытия текущих потребностей страны это точно не вариант. При наличии политической воли и четкой юридической позиции на Западе эта история в лучшем случае найдет продолжение после войны и активного восстановления Украины.

Получить больше доходов за счет инфляции и обесценивания гривны власти, похоже, пока тоже не планируют. То же решение НБУ по учетной ставке – это сигнал, что пока взят курс на удержание гривны и сохранение ее покупательной способности. На длительной дистанции с этого пути, конечно, могут свернуть, повторив опыт 2014-2015 годов, когда, отпустив гривну и разогнав инфляцию, удалось наполнить казну.

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Пока же в перспективе ближайших месяцев расчет на внешние вливания. Но, конечно, нет гарантии, что и суммы бюджетных запросов не будут расти. В условиях войны суммы дефицита напрямую зависят от ситуации на фронте, от того, насколько активно ведутся боевые действия.

"Это касается и количества военных, и тех из них, кто получает дополнительные боевые выплаты. На это, к сожалению, тоже влияет количество семей погибших военных, которые получают государственную помощь в размере 15 млн гривен", – говорит Глеб Вышлинский.

Вместе с тем, по мнению эксперта, также важно, какие решения будут приниматься в государственной политике – скажем, будут ли отменены налоговые льготы или власти наоборот пойдут на популистские решения, требующие еще больше выплат из бюджета.