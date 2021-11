Транш от МВФ и подозрение нардепу: новости за 22 ноября

Международный валютный фонд выделил Украине новый транш, народному депутату Украины Сергею Шахову сообщили о подозрении, две области покидают "красную" зону. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 22 ноября - в материале РБК-Украина.

МВФ выделил Украине транш кредита на 700 млн долларов

Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.

Кроме того, МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев.

Нардепу Сергею Шахову сообщили о подозрении

Народному депутату Украины Сергею Шахову сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации. Стоимость всего скрытого превышает 60 млн гривен.

Согласно данным следствия, в декларацию за 2020 год Шахов не внес сведения о жилом доме в Киевской области, участке в Киевской области, 13 квартирах в Киеве и ряде других объектов.

Две области покидают "красную" зону, - Ляшко

В Луганской и Львовской областях стабилизировались показатели по распространению коронавируса. Эти области покидают "красную" зону. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, третью неделю фиксируют недельный спад количества случаев короновирусной болезни и количества госпитализированных.

Угроза вторжения РФ в Украину. У Путина обвинили Киев в наращивании силы

В России обвинили Украину в наращивании силы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, коментируя возможную угрозу вторжения РФ в Украину.

По его словам, сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.

Украина эвакуировала еще 14 человек из сирийского лагеря

Украина провела эвакуацию еще 14 граждан, которые находились в лагере на территории Сирии. В понедельник, 22 ноября, в аэропорту "Киев" ("Жуляны") прибыл самолет с эвакуированными.

Сообщается, что этим рейсом эвакуировали еще 14 граждан Украины - трех женщин и 11 детей. Они находились в лагере закрытого типа "Аль-Холл" на северо-востоке Сирии.

Только под контролем России. У президента Болгарии уточнили заявление по Крыму

Оккупированный Крым остается украинской территорией. Но на сегодня де-факто контролируется Российской Федерацией. Такое разъяснение заявления президента Болгарии Румена Радева опубликовала его пресс-служба.

В разъяснении говорится, что Радев неоднократно заявлял, что аннексия Крыма является нарушением международного права, и это четкая позиция Софии во всех международных организациях. Напомним, 18 ноября на дебатах перед выборами президента Радев заявил, что оккупированный Крым - это российская территория. МИД Украины потребовал от него официального опровержения.

Умерла известная актриса: звезда "Собачьего сердца" и "Афони"

Нина Русланова - известная советская и российская актриса умерла в возрасте 75 лет. Она скончалась от продолжительной болезни. Отметим, что она перенесла инсульт не так давно.

Зрители знают ее очень хорошо - она снялась приблизительно в 170 кинокартинах. Среди самых известных фильмов - "Короткие встречи" (1967) Киры Муратовой, "Афоня" Георгия Данелии (1975), "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова, "Мой друг Иван Лапшин" (1985) Алексея Германа, "Собачье сердце" и другие.

Дженнифер Лопес в свадебном платье, Maneskin в смокингах: самые яркие образы American Music Awards

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии American Music Awards - крупного музыкального события, которое приравнивается по значимости к "Грэмми". На сцене появилисьали BTS, которые получили награду Artist of The Year, Оливия Родриго - New Artist of The Year, Coldplay, Silk Sonic, Дженнифер Лопес и другие. А на красной дорожке - масса стильных знаменитостей.

Предлагаем полюбоваться самыми яркими и весьма неординарными образами.

Киев и другие регионы Украины накроет мокрым снегом: где ухудшится погода

Погода в Украине во вторник, 23 ноября, испортится. В западных и северных регионах Украины ожидается мокрый снег.

Синоптики сообщают, что во вторник мокрый снег ожидается в Киеве, Сумской и Черниговской областях. На западе мокрый снег выпадет во Львовской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.