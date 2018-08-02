"Генк" отказался продавать игрока сборной Украины Малиновского

"Сельта" предлагала за полузащитника 7 млн евро

Бельгийский "Генк" отказал испанской "Сельте" в трансфере полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского этим летом. Об этом сообщает zbirna.com.

Испанский клуб прислал бельгийцам запрос на игрока и предлагал за него семь миллионов евро, но получил отказ. Реакция самого футболиста на это пока неизвестна.

Накануне Малиновский не участвовал в ответном матче второго квалифайраунда Лиги Европы против люксембургской "Фолы" (4:1), однако его команда проводила поединок в экспериментальном составе.

Напомним, Руслан помог "Генку" одержать победу в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Малиновский перешел в "Генк" в январе 2016 года. Сначала он выступал в команде на правах аренды из "Шахтера", но летом 2017 бельгийцы выкупили его. Соглашение украинца с "Генком" рассчитано до лета 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в 2 матчах, отличился 2 голами и 2 ассистами