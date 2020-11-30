TransferGo получила 4 млн фунтов от Silicon Valley Bank

Ресурсы предназначены для ускорения развития сервиса моментальных платежей TransferGo, который обеспечивает 2,5 миллионам клиентов по всему миру возможность за считанные секунды отправлять деньги через границы.

Одна из самых быстрорастущих компаний мира в сфере денежных переводов TransferGo получила финансирование в размере 4 млн фунтов от британского филиала Silicon Valley Bank (SVB) ― банка, с которым работают самые инновационные компании. Это позволит компании продолжать развивать и расширять свою платформу моментальных денежных переводов для индивидуальных пользователей, малого и среднего бизнеса, а также для корпоративных клиентов.

Обладая более чем 35летним опытом партнерства с инноваторами, финансовая экспертиза и менторинг SVB позволят TransferGo следовать ускоренной программе трансформации цифровых платежей. Учитывая, что денежные перевод являются основой финансовой интеграции даже в разгар пандемии, сегодняшнее партнерство свидетельствует о готовности TransferGo и SVB обслуживать миллионы мигрантов, которые хотят отправлять деньги домой быстро, безопасно и выгодно.

Несмотря на волатильность рынка в течение всего года, TransferGo бросает вызов пессимистическим прогнозам, показывая увеличение объема трансграничных платежей на рынках, где представлен сервис компании, более чем на 117% за последний финансовый год. Финансирование будет сосредоточено на сервисе моментальных платежей и его local-in/local-out модели, которая помогает 2,5 млн клиентов по всему миру за считанные секунды отправлять деньги через границы.

«Мы очень рады расширению нашего партнерства с TransferGo, поскольку с нетерпением ждем возможности стать частью истории их роста, ведь компания расширяет свой цикл инноваций, чтобы привлечь больше клиентов к более быстрому, выгодному и удобному способу отправки денег по всему миру», ― говорит директор Silicon Valley Bank Крейг Фокс.

«Сегодняшний день стал началом долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Silicon Valley Bank, ― комментирует генеральный директор и сооснователь TransferGo Даумантас Двилинскас. ― SVB имеет многолетний опыт поддержки стартапов и наставничества в сфере инноваций, это идеальный партнер для сопровождения в период пандемии и перехода на следующий этап роста нашего бизнеса».

Напомним, в июне этого года компания TransferGo привлекла дополнительные инвестиции в размере 10 млн долларов, что позволило расширить присутствие сервиса на мировой арене и продолжить запуск новых сервисов на базе своей глобальной платформы платежей. Недавно TransferGo объявила о начале сотрудничества с платежной системой Visa, которое сделало возможным денежные переводы с карты на карту по всему миру.