TransferGo отримала 4 млн фунтів від Silicon Valley Bank

Ресурси призначені для прискорення розвитку сервісу моментальних платежів TransferGo, який забезпечує 2,5 мільйонам клієнтів по всьому світу можливість за лічені секунди відправляти гроші через кордони.

Одна з найбільш швидкозростаючих компаній світу у сфері грошових переказів TransferGo отримала фінансування в розмірі 4 млн фунтів від британської філії Silicon Valley Bank (SVB) ― банку, з яким працюють найбільш інноваційні компанії. Це дозволить компанії продовжувати розвивати і розширювати свою платформу моментальних грошових переказів для індивідуальних користувачів, малого і середнього бізнесу, а також для корпоративних клієнтів.

Маючи більш ніж 35річний досвід партнерства з інноваторами, фінансова експертиза та менторинг SVB дозволять TransferGo слідувати прискореній програмі трансформації цифрових платежів. Враховуючи, що грошові перекази є основою фінансової інтеграції навіть у розпал пандемії, сьогоднішнє партнерство свідчить про готовність TransferGo і SVB обслуговувати мільйони мігрантів, які хочуть відправляти гроші додому швидко, безпечно і вигідно.

Незважаючи на волатильність ринку протягом усього року, TransferGo кидає виклик песимістичним прогнозам, показуючи збільшення обсягу транскордонних платежів на ринках, де представлений сервіс компанії, більш ніж на 117% за останній фінансовий рік. Фінансування буде зосереджено на сервісі моментальних платежів і його local-in/local-out моделі, яка допомагає 2,5 мільйонам клієнтів по всьому світу за лічені секунди відправляти гроші через кордони.

«Ми дуже раді розширенню нашого партнерства з TransferGo, оскільки з нетерпінням чекаємо можливості стати частиною історії їх зростання, адже компанія розширює свій цикл інновацій, щоб залучити більше клієнтів до більш швидкого, вигідного і зручного способу переказу грошей по всьому світу», ― говорить директор Silicon Valley Bank Крейг Фокс.

«Сьогоднішній день став початком довгострокового взаємовигідного співробітництва з Silicon Valley Bank ― коментує генеральний директор і співзасновник TransferGo Даумантас Двілінскас. ― SVB має багаторічний досвід підтримки стартапів і наставництва у сфері інновацій, це ідеальний партнер для супроводу в період пандемії та переходу на наступний етап зростання нашого бізнесу».

Нагадаємо, в червні цього року компанія TransferGo залучила додаткові інвестиції в розмірі 10 млн доларів, що дозволило розширити присутність сервісу на світовій арені та продовжити запуск нових сервісів на базі своєї глобальної платформи платежів. Нещодавно TransferGo оголосила про початок співпраці з платіжною системою Visa, яка уможливила грошові перекази з картки на картку по всьому світу.